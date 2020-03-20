中国外交部驳斥美国官员指控 称美方挥霍了中方争取的宝贵时间

近日美国有官员称因中方分享疫情信息不够公开透明，才耽误了美方的疫情防控。对此，中国外交部新闻发言人耿爽今日（20日）反驳指，疫情发生以来中方与美方一直保持密切沟通，是美方挥霍了中方争取来的这些宝贵时间，还企图向中国推卸责任。

据澎湃新闻报道，在今日中国外交部的例行记者会上，耿爽指出近来美方一些人处心积虑地把2019冠状病毒同中国相联系，不断对中国搞污名化，对此中国人民表示强烈愤慨、坚决反对。他说，美方所谓中方不公开、不透明的说法，是罔顾事实、颠倒黑白的行为。

耿爽在会上强调，病毒源头的问题是一个科学问题，世界卫生组织和国际社会对此也早有着明确、一致的意见，即反对将病毒同特定国家和地区相联系，反对搞污名化。

他也称，自疫情发生以来，中方一直持续向美方通报疫情信息，双方保持密切沟通。对此，耿爽列出中美沟通合作的时间表，证明在过去的两个多月时间里，中方及时向美方提供了信息，开展了技术合作。

他指出，中方从1月3日开始就定期向美方通报疫情信息，且两国疾控中心负责人早在1月4日就通电话。美国总统特朗普也于1月25日在推特称，美国非常欣赏中方的努力和透明度。中美两国元首也在2月7日通电话，当时特朗普除了对中国应对疫情举措给予积极评价，也公开表示正与中国密切合作。

耿爽透露，两国卫生部门负责人当月就美方专家参加中国-世卫组织联合专家考察组的安排进行沟通，两国疾控中心负责人也就流行病学技术问题及相关防控策略进行交流。此外，包括两名美国专家在内的中国-世卫组织联合专家考察组也在2月下旬对中国进行了为期九天的考察，对中方疫情防控举措予以充分肯定和高度评价，特别指出中国为各国采取积极的防控措施争取了宝贵时间。

美国驻华使馆在本月12日更应邀出席中国国家卫健委同世卫组织共同举办的分享防治疫情中国经验国际通报会，隔天特朗普总统向记者表示，中方分享的数据有助于美方抗击疫情。

耿爽指出，中国奋力抗击疫情，为全世界抗击疫情赢得了宝贵的时间，遗憾的是，就连美国许多媒体和专家都认为，美方浪费、挥霍了中方争取来的这些宝贵时间。

他强调，美方一些人企图将中国抗击疫情污名化，企图向中国推卸责任，无视中国人民为维护全球公共卫生安全作出的贡献，有违世界卫生组织的专业意见，更与国际社会共同抗击疫情的期待和努力背道而驰。

耿爽表示希望美方尊重客观事实，尊重国际公论，做好自己的事情，停止诋毁他国、转移责任，为世界各国携手抗击疫情、维护国际公共卫生安全发挥建设性作用。