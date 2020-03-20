香港新增48例确诊 创单日新高

香港卫生署今日（20日）公布，截至下午4时，香港新增48例2019冠状病毒疾病确诊病例，其中有36人曾外游。

据《星岛日报》报道，香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君透露，当日新增的确诊病患中，有25名男性和23名女性，其中最年轻的四岁，最年长的69岁。

张竹君指，48名确诊者中，只有一人是转机的外籍乘客，其他人全部持有香港身份证。她也预计，未来一至两周将维持高确诊数字。

她透露，曾外游的确诊患者中，多数到过欧洲，也有人曾到过新加坡和泰国等地。其他新增病例均为确诊个案的密切接触者。其中，第213例确诊病例为一名无症状的四岁女童，是第114名确诊者的女儿，其曾到过伦敦的父亲也被确诊。此外，第215例病例是第181例确诊患者的先生，第222例个案是第174例患者的太太，而第228例确诊患者则是第154例病患的先生。

第221例个案为一名德士司机，无外游记录，但会在机场接客，他于3月16日开始咳有病征。他在工作时有戴口罩，但有乘客无戴口罩。另外，确诊个案也涉及八名外国留学生。

张竹君也说，新增个案中有涉及Pure Fitness健身中心和兰桂坊，比如第277例案患者有去过兰桂坊，第243例个案患者走过SOHO，也有患者去过荷里活Pure Fitness健身中心。昨日两例新增确诊个案，曾到过兰桂坊的Pure Fitness健身中心。

张竹君指出，目前很难断定是否在这些地方受感染，但由于多例个案涉及兰桂坊，因此将会通知兰桂坊要彻底大清洗。