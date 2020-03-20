台湾禅师欲办防疫讲座送火锅券被信徒叫停

台湾3月份的大型宗教活动多数都因疫情而取消，不过当地一名禅师仍计划举办防疫讲座，还送参加者火锅券，信徒近日呼吁停办，火锅店今日（20日）宣布停办讲座。

据香港中通社报道，禅师妙天计划4月到6月的每个周末，在新北市某大楼八楼剧场举行讲座，主题为“瘟疫病毒横行时如何提升免疫力”，一次课程长达三小时。剧场不仅是密闭空间，且内部座位间隔相当近，最多可容纳近300人，若参与者当中有人染病，恐引发群聚感染。

因此，许多信徒在网上发起连署呼吁师父停办活动。连署信提到，来参加讲座的民众，每一位都可免费得到该大楼一楼火锅店的招待券，且一人四张，如果当日与会者有100人，最多将有400人一起吃火锅。再加上信徒从四面八方而来又分散离开，只要当中有人确诊，后果不堪设想。

信徒希望讲座也可以停办，与民众一同对抗疫情。国民党市议员锺沛君也说：“妈祖3月生日都可以不要过了，师父的火锅晚一点吃，应该也不是问题。”

火锅店今日回应媒体指，店里生意一直不太好，禅师妙天来用餐认为口味不错，因此邀请他举办讲座带动业绩，也能稳定不安民心。随着近期全球疫情暴发，决定暂停此活动，视疫情状况重新安排举办时间。

此前，韩国大邱新天地教会被认为是该地区暴发大规模感染的源头。在台湾，也有不少新型佛教组织，较大的吸收近10万信徒，法师出席活动时常常有信徒聚集街头跪拜，早前有网友担忧成“台湾版新天地”。