4月中国大陆地区雅思、托福、GRE考试均取消

鉴于当前疫情形势，为确保考生和考务人员的安全，4月中国大陆地区雅思、托福、GRE考试均已被取消。

据雅思官方微博今日（20日）的消息，中国考试中心与英国文化教育协会按要求即日起取消中国大陆地区今年4月各类雅思考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

通告指，鉴于疫情传播的不确定性，英国文化教育协会将继续遵循中国政府关于防疫的指示，与相关部门保持密切沟通，确保在条件允许的情况下第一时间恢复考试，并将增加雅思机考和纸笔考试的考位以满足考生的需求。

另外，TOEFL托福考试官方社区微博也发布消息指，美国教育考试服务中心（ETS）与教育部考试中心（NEEA）鉴于当前疫情的形势，双方商讨决定取消中国大陆地区四月份所有托福和GRE普通考试。

目前，ETS正与教育部考试中心积极沟通，努力在五月、六月和七月增加新的考试日期，尽可能满足受影响的考生的转考需求。

ETS也已将考试取消的情况以及可能对中国考生带来的影响陆续通知全球认可院校，并希望他们对因此造成的提交分数延迟予以理解。

在考试延迟的情况下，ETS也鼓励考生充分利用现有的免费备考资源准备接下来的托福考试。受此次疫情影响而推迟考试的托福考生可以通过在教育部考试中心注册的托福账号收到免费的官方TPO授权码。TPO是唯一托福官方发布的完整模拟考试，供考生提前熟悉考试内容和流程。