“中国制造”带毒？耿爽：请说这话的人不要戴中国制造的口罩

近日，有西方学者称从中国购买的产品都有病毒，更有人呼吁抵制中国制造，对此，中国外交部发言人耿爽今日（20日）回应指，中国是防疫和医疗物资生产和出口大国，靠自己的能力向有需要的国家提供帮助，若有人说“中国制造有毒”，那请这些人不要带中国制造的口罩和防疫用品。

据澎湃新闻报道，耿爽在今日中国外交部的例行记者会上说，疫情发生以来，看到一些人不负责任地散播谣言制造恐慌，发表“荒谬无知”、“耸人听闻”言论。

耿爽指出，中国是制造业大国，也是防疫和医疗物资生产和出口大国。当前疫情在全球蔓延，很多国家面临口罩、防护服、呼吸机等防疫物资缺口，希望得到中国援助或从中国购买。中国在全力抗击本国疫情的同时，克服自身困难，已经并将继续向有需要的国家提供力所能及的帮助，并为他们在华进行商业采购提供便利。

他直言，如果有人说“中国制造有毒”，那么请说这种话的人面对疫情肆虐，不要戴中国制造的口罩，不要穿中国生产的防护服，不要用中国出口的呼吸机，以免染上病毒。耿爽强调，在这场国际社会与2019冠状病毒的斗争中，请尊重事实、尊重科学、尊重他人。最重要的是，尊重自己。

耿爽也在会上透露，中国政府已经宣布向82个国家和世界卫生组织、非盟提供援助，多批援助物资已经送达受援方。

当前，中国正通过四个方面为遭受疫情的国家伸出援助之手，包括政府间的援助、医疗技术合作、地方政府援助和民间援助。其中，耿爽提到，中国已在和世界各国分享中国的诊疗方案，并与很多国家和国际组织举行卫生专家视频会议，也向伊朗、伊拉克和意大利派遣医疗专家组。中国有关地方政府已经向韩国、日本、意大利等国的城市捐赠了物资。

耿爽表示，很多中方对外提供的援助物资都写有寄语，既有“千里同好，坚于金石”等中国古语，“道不远人，人无异国”等韩国诗句，也有“我们是同海之浪，同树之叶，同园之花”等意大利哲学家名言，表达了中国人民与世界各国人民加强抗击疫情国际合作、共建人类命运共同体的心声。