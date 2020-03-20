疫情下的外语课 用10种语言说“宅家”

随着疫情在全球扩散，从意大利到玻利维亚，加拿大到南非，世界上各国政府都在使出“洪荒之力”，劝喻民众减少外出，待在家中，防止病毒传播。

各国政府都在喊破喉咙要国民待在家里。（互联网）

小编为大家搜集了各地多个告示，一起来看(xue)看(xi)如何用10种语言来表达“宅在家里”：

1. 英语: Stay (at) Home

英语：“宅”家拯救生命（互联网）

2. 意大利语：State a casa

State 指在，a casa，意思是家或在家

意大利北部伦巴第大区一栋写字楼的外墙上打出“待在家”的标语（法新社）

3. 西班牙语：Yo me quedo en casa

En casa，意思还是在家，全句是我待在家

马德里街头劝告民众待在家的海报（互联网）

4. 法语：Reste a la maison

Reste 指“待在某处”，a la maison 指“家里，房子里”。全句就是待在家里。

法国一户人家在自家阳台上呼吁市民待在家的自制海报。文字大意：“我们待在家。你们也一样”（法新社）

5. 德语：Bleib zuhause

Bleib 指“待在某处”，zu hause指“家里”。结合在一起，就是“待在家里”

呼吁民众待在家的德语海报，文字大意：呼吁团结一心：待在家里！（互联网）

6. 瑞典语：Stanna Hemma

Stanna 指的是“待在某处”，Hemma 指的是“家中”。

瑞典语：如果你生病了就待在家里（互联网）

7. 土耳其语：Evde kal

Kal 指的是“待在某处”，Evde指的是“家中/家里”。

土耳其语：为了您自己的健康及社区健康 待在家中！（互联网）

8. 马来语： Duduk diam-diam di rumah

Duduk 指的是待在，Di Rumah指的是在家里，diam-diam意思是“静静”。放在一起的意思就是：静静待在家里，不去别的地方。

马来西亚首相慕尤丁也呼吁民众静静待在家里，不去别的地方。（互联网）

9. 葡萄牙语：Ficar em casa

Ficar 指的是“待在某处”，em Casa指的是“家中”，两者放在一起，就是待在家里。

葡萄牙语：是待在家的时候了（互联网）

10. 波兰语：Zostan w domu

Domu 指的是“房子/家”，而Zostan w则是“待在某处”的意思。放在一起，就是“待在家里”。

波兰语：待在家里！（互联网）

眼下，冠病正在欧洲快速扩散蔓延，短期内能阻断病毒传播的最好方法，就是人人减少社交接触，也就是尽量待在家。要叫习惯自由活动的欧洲人接受“防疫居家软禁”并不容易，但是疫情已经把所有人的命运连成一体，所以还是请各国人都努力配合一下，Stay at home！State a casa！Yo me quedo en casa！