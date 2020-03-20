疫情下的外语课 用10种语言说“宅家”

随着疫情在全球扩散，从意大利到玻利维亚，加拿大到南非，世界上各国政府都在使出“洪荒之力”，劝喻民众减少外出，待在家中，防止病毒传播。
小编为大家搜集了各地多个告示，一起来看(xue)看(xi)如何用10种语言来表达“宅在家里”：
1. 英语: Stay (at) Home
2. 意大利语：State a casa
State 指在，a casa，意思是家或在家
3. 西班牙语：Yo me quedo en casa
En casa，意思还是在家，全句是我待在家
4. 法语：Reste a la maison
Reste 指“待在某处”，a la maison 指“家里，房子里”。全句就是待在家里。
5. 德语：Bleib zuhause
Bleib 指“待在某处”，zu hause指“家里”。结合在一起，就是“待在家里”
6. 瑞典语：Stanna Hemma
Stanna 指的是“待在某处”，Hemma 指的是“家中”。
7. 土耳其语：Evde kal
Kal 指的是“待在某处”，Evde指的是“家中/家里”。
8. 马来语： Duduk diam-diam di rumah
Duduk 指的是待在，Di Rumah指的是在家里，diam-diam意思是“静静”。放在一起的意思就是：静静待在家里，不去别的地方。
9. 葡萄牙语：Ficar em casa
Ficar 指的是“待在某处”，em Casa指的是“家中”，两者放在一起，就是待在家里。
10. 波兰语：Zostan w domu
Domu 指的是“房子/家”，而Zostan w则是“待在某处”的意思。放在一起，就是“待在家里”。
眼下，冠病正在欧洲快速扩散蔓延，短期内能阻断病毒传播的最好方法，就是人人减少社交接触，也就是尽量待在家。要叫习惯自由活动的欧洲人接受“防疫居家软禁”并不容易，但是疫情已经把所有人的命运连成一体，所以还是请各国人都努力配合一下，Stay at home！State a casa！Yo me quedo en casa！