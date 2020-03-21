福建省人大通过中国首个尊医重卫决议

中国首个关于切实保护关心爱护医务人员、营造尊医重卫良好风尚的决议昨天（20日）经福建省人大常委会第十七次会议表决通过。

据新华社报道，此次决议主要着眼于运用法治思维和法治方式保障医务人员获得应有的制度性尊重，并为在全社会营造尊医重卫良好风尚作倡导性呼吁。

决议强调依法依规确保各项法律制度和政策措施落实，形成保护关心爱护医务人员的长效机制。包括：合理调整医疗服务价格，落实财政补偿政策，提高医务人员的阳光收入；完善医疗卫生机构绩效工资分配制度，强化绩效考核正向激励，鼓励多劳多得、优绩优酬，相关补助津贴向一线医务人员倾斜；完善科学的医务人员职称评定、养老保障和准入退出机制，对疫情防控一线工作中表现突出的编制外医务人员，各医疗卫生机构在招聘时，可简化招聘程序，优先招（聘）用；严格落实各项安全防范措施，对各类伤害医务人员人身安全、扰乱医疗秩序的违法犯罪行为“零容忍”，依法严厉查处打击涉医违法犯罪，等等。

决议还提出，发挥人大及其常委会职能作用，为保护关心爱护医务人员提供法治保障。包括加强医疗领域立法，适时制定关于医务人员服务管理等相关地方性法规。把保护关心爱护医务人员、加强医务人员队伍建设作为人大监督的重点领域等。

决议也指出要进一步推进社会协同多方参与，共同在全社会营造尊医重卫的良好风尚。