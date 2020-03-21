中国口罩供需平衡初现 出口认证申请激增

随着中国国内疫情趋于消退，多地平价口罩供应充足。Wind口罩指数从3月9日的阶段高位已下跌近24%，不少中国企业开始着手口罩出口。

据证券时报报道，曾于15日高调跨界口罩生产的汽车商比亚迪（BYD）启动在深圳零售渠道投放平价口罩。与此同时，在淘宝、拼多多等电商渠道，不少单价低于2元（人民币，下同，0.41新元）一个的口罩已经大量上市。在零售药店渠道，部分城市更已敞开供应且不限量，也未出现抢购现象。

中国国内口罩的紧张需求由此面临缓解：Wind口罩指数从今年2月起到3月9日创下历史新高，期间涨幅达73%。但从3月9日至今，口罩指数却掉头向下，累计下跌24%。

随着国外疫情的发展，口罩需求的大幅增长，不少中国企业开始着手口罩出口，例如巨星科技3月16日至17日先后公告了两则消息，其防护口罩产品不仅获得了美国食品药品监督管理局（美国FDA）认证，也收到了欧盟CE符合性声明文件，已在欧盟完成了医疗器械备案注册。

不过口罩生产商要打入海外市场，资质认证是门槛。如果中国国内企业想要把口罩出口到欧盟，需要同第三方检测认证服务机构合作，由第三方检测机构将企业产品送检查、准备申报材料，将申报材料递交到CE认证机构。

中信建投指，中国口罩产能占全球的50%，随着海外疫情提升使海外口罩需求缺口逐渐显现。

另据华夏时报报道，医用防护物资生产企业集中出口潮升温，出口认证市场的火爆程度可见一斑。已有数家欧盟CE认证机构由于申请量激增至饱和停止发证，费用也水涨船高，欧盟CE认证费从8000元飙到28000元 。