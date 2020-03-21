中信银行原党委副书记孙德顺被除党籍 被批为金融腐败典型

退休一年的中信银行原党委副书记、行长孙德顺，成为今年首个被开除中共党籍的金融中管干部。

据澎湃新闻报道，中共中央纪委中国国家监委20日发布通报，对孙德顺严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查孙德顺构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪。

通报提到，孙德顺“系金融领域腐败问题特别严重、性质特别恶劣、数额特别巨大的典型，应予严肃处理。”

通报提出了孙德顺的五大问题，排在最前面的是“孙德顺丧失理想信念，毫无政治意识和大局意识，严重违背党中央关于金融服务实体经济的决策部署，限制、压降制造业贷款”。

从孙德顺担任中信银行行长的两个完整年报看，该行的制造业贷款余额和占比均连续下降。

中信银行的制造业贷款余额在2016年末、2017年末和2018年末分别为3858.22亿元（人民币，下同，788.25亿新元）、3240.29亿元和2950.05亿元，2018年末，房地产业超越制造业，成为中信银行贷款集中度中最大的行业。

在2018年末，中信银行最大的十家公司类贷款客户的行业分类中，制造业有两家，分别是第五和第十大客户，房地产业客户有四家，分别位列第二、第四、第七和第九。可对比的是，在2016年末中信银行前十大公司类贷款客户中，制造业同样是两家，但房地产业客户只有一家。

中信银行在过去一年多时间收到的三张超千万罚单均涉及房地产金融，其中，今年2月北京银保监局的罚单中，19项个违规事项13项涉及房地产。

一位股份制银行战略规划部人士表示，“不止中信，不少银行过去几年都在对风险暴露的部分制造业行业的贷款进行了压降，转而向零售业务倾斜，对公大客户中也多有房企身影，但不过在房地产业务的风格上，中信算激进。”

除限制、压降制造业贷款外，通报中还提出，孙德顺违规向贷款客户借用房产，由他人支付应由其本人承担的费用；既想当官又想发财，违规经商办企业，为本人及亲友攫取巨额利益；贪欲极度膨胀，把贷款审批权力作为谋取个人利益的筹码，与不法商人勾肩搭背，大搞权钱交易。

从近年来中央纪委国家监委审查调查的金融行业腐败案件来看，为亲属牟利、与不法商人勾结、大搞权钱交易等多有提及。例如赖小民“安排或接受下属单位公款接待亲属旅游”“利用职权或职务影响为亲友经营活动谋利”，中国国家开发银行原党委书记胡怀邦“与不法商人沆瀣一气，大搞权钱交易”“家风不正，家教不严，纵容家属大肆收取财物”等等。