机构报告预测中国5月将迎国内游高峰

中国旅游研究院、携程旅游大数据联合实验室调查报告预计，从五一假期开始中国国内将出现旅游高峰。

据《新京报》报道，《国人疫情后旅游意愿调查报告》通过问卷调研收集了来自中国100多个城市的近15000份样本。通过数据分析对比发现，中国居民上半年以及全年的旅游意愿都比较高，预计从五一假期开始出现旅游高峰。

有43%的被调查者表示，如果疫情能够得到控制，会选择在2020年3月至6月旅游。4月份旅游意愿是3月份的两倍，选择5月旅游的居民占比达16%，位居全年各月之首。其次是6月、7月、8月三个月，各有15%的居民选择。中国国庆假期所在的10月也预计是旅游高峰，有14%的调查者表达了出游意愿。

调研还发现，随着景区陆续开放，居民近期去景区旅游的意愿很高。数据显示，78%的人有意愿近期去景区旅游。携程门票平台的数据也显示，最近几周在线预订门票的人数以100%的速度在增长。

报告还指出，疫情过后中国消费者在旅游上依然“舍得花钱”。2020年旅游在家庭消费中依然将占重要地位。

60%的被调查者今年家庭旅游消费预计超过1万元（人民币，下同，2043.04新元），45%的被调查者旅游预算在1万到3万元，15%的人计划花费3万元以上。

44%的人预计今年旅游花费将占家庭总收入的5%至10%，30%的人预计将把家庭总收入的10%至20%用于旅游。与此同时，疫后旅游购买保险将成为更多人的选择，调查发现，有74%的被调查者在2020年旅游会选择购买旅游意外保险。