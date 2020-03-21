小红书据报正进行新融资 将走直播带货路

中国网络购物和社交平台小红书据报正进行新一轮融资。

据澎湃新闻引述《晚点LatePost》20日的报道，小红书正在进行E轮融资，估值50亿美元（72.48亿新元），高瓴资本是领投方之一。此外，除了自营和第三方电商外，小红书将走上直播带货的电商路。

对于上述消息，小红书表示不予置评。

小红书至今已经获得了多轮融资，其公开宣布的最新一轮是在2018年6月完成的3亿美元D轮融资，由阿里巴巴领投，真格基金、金沙江创投、腾讯投资、纪源资本、元生资本、天图投资、真格基金、K11郑志刚在内的新老投资人全部参与了此轮融资。D轮融资后，小红书估值在30亿美元。

值得关注的是，虽然小红书并未向外发布有关直播的官宣内容，但小红书直播已经在小范围测试中，一些小红书博主可以申请开通直播权限，普通用户只有在关注的博主开通了直播权限、且正在直播中，才可观看直播。

据Quest Mobile的统计数据显示，今年1月24日到2月2日期间，小红书的日活跃用户数同比增幅达35.0%，日均使用时长同比增长44.9%。

小红书官网介绍，小红书是年轻人的生活方式平台和消费决策入口，由毛文超和瞿芳于2013年在上海创立。截至2019年7月，小红书用户数超过三亿，并持续快速增长，其中70%用户是90后。截至2019年10月，小红书月活用户数已经破亿。