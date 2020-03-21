江启臣：民进党政府去中化不是“法理台独”

国民党主席江启臣表示，民进党政府推动去中国化与“法理台独”并不一样。

据《自由时报》报道，前国民党主席洪秀柱自制的“护宪保台论坛”访问江启臣。在访谈中，洪秀柱要求公开说过反对“法理台独”的江启臣表态，是否接受民进党推动去中化、搞非法理的隐性台独。

江启臣指，“法理台独”必须通过制宪，在国际上宣布独立，更精确的讲，只要变更宪法，达成推翻中华民国这件事情，就是“法理台独”，而隐性台独的说法则来自于中国大陆，前提是他们不承认中华民国的主权独立。

他还强调，“民进党政府刻意的去中化，或者切割台湾跟大陆的历史文化，这些事情我认为基本上它跟法理台独是不一样。”

被问及国民党是否能接受民进党做法时，江启臣表示，这个事情并非国民党能不能接受的问题，而是能不能得到认同的问题。台湾生活中有太多与中国大陆文化的脐带，如果刻意切断这些历史渊源或文化上的脐带关系的时，他认为意义并不大，而国民党有责任维护传承这个文化。

但他也说，把文化传承过度的政治化，不一定对此有帮助。

至于两岸关系，江启臣认为，在21世纪的今天，两岸关系是某一种程度的动态，即便是台湾讲维持现状，这个现状其实也在变化，因为国际的关系也在变动。所以他认为，以两岸和平目标看，对于未来两岸的未来，可以赋予更多的想像。