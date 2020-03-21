中国多个市长带头摘口罩 释放恢复生活秩序的强烈信号

中国多个市长在公共场合摘下口罩，释放出恢复生活秩序的强烈信号，还有不少党政一把手带头消费，提振消费信心。

据上观新闻报道，上海市副市长吴清昨日（20日）在五家外资金融机构线上开业仪式上摘下口罩，表示上海过去的20天里，发生过一例本地感染确认，所以上海目前应该是非常安全的一个地方。

他说到，“这么做是给大家以信心，给全市，也是给全世界以信心。”

杭州市疫情防控工作领导小组20日下午开会议时，在做好会场通风工作的前提下，全体与会人员摘下了口罩。

南京市委常委会19日召开会议时，包括书记在内的所有与会人员也摘掉了口罩。“南京观察”报道，与会人员入场落座后，随即当着一大屋子媒体记者的面，取下口罩。发布会主持人也正面回应道“根据疫情变化总体情况，从今天发布会起，发布人员不再佩戴口罩。”

南京观察指，党政领导在公共场合频频摘掉口罩示人，南京要传递出来的信号十分强烈：南京全域作为低风险区域，正在全面恢复正常生产生活秩序。与省会南京类似，苏州、常州等地领导也纷纷带头不戴口罩开会。

与省会南京类似，苏州、常州等地领导也纷纷带头不戴口罩开会，并通过当地媒体释放出这一强烈信号。

除了摘口罩，多地市党政“一把手”带头下馆子消费，以提振消费信心。例如嘉兴市委书记张兵等16日在当地饭馆吃饭，带头消费，青海省海东市、湖南省株洲市、江苏淮安市的党政领导人均有类似举动。

此外，还有地方发文件倡议干部带头消费。南京秦淮区发布倡议书，提出领导到商贸、餐饮等企业购物消费，并要求“最低消费标准”不低于100元（人民币，下同，20.43新元）。