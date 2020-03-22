瞒报病况返京的渤健前员工 此前冠病检测为阳性

美国渤健公司前员工黎女士，因瞒报病况带全家返华后确诊，引起社会关注，美国媒体近日曝光黎女士在美国就医的过程，发现其返回前的2019冠状病毒疾病检测结果呈阳性。

据《波士顿环球报》当地时间3月20日报道，黎女士所在马萨诸塞州贝尔蒙德市卫生部门于3月19日发布通告，公布黎女士近期行动轨迹。通告指出，黎女士在3月初已发出求助，并表示自己出现了类似流感的症状，相关部门立即对她做出了回应，要求她进行冠病检测。黎女士随即提出要转至一家医院进行检测，并称将自行开车前往。该新闻稿并没有列出具体日期。

据报道，此次通话两天后，马萨诸塞州公共卫生部通知贝尔蒙特卫生部，黎女士的的检测结果呈阳性。贝尔蒙特卫生部多次试图与她联系，但并未成功。当时，黎女士据称已离开波士顿。

知情人士透露，渤健公司有一批员工曾在3月初于马萨诸塞州综合医院接受过核酸检测，黎女士是其中一位。他指出，黎女士返华时还未知晓自己已确诊。

报道也指出，黎女士的居所在大波士顿的一个昂贵的郊区，其家门上还贴着当地卫生部写给黎女士的一封信。

据早前报道，黎女士为北京3月13日确诊的境外输入病例，在美国登机前曾服用退烧药。与她一同回来的丈夫也随后被确诊，其儿子则被列为疑似病例。有报道称，黎女士是因在美国三次申请核酸检测均被拒，才返华进一步诊治。目前，黎女士以涉嫌妨害传染病防治罪被立案侦查。