中国证监会：国际金融市场波动对中国影响有限

中国证监会今日（22日）指出，境外市场的剧烈波动对中国有影响，但影响有限且可控。

据《新京报》报道，中国国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，中国证监会副主席李超在会上指出，中国经济有恢复甚至快速恢复的基础，境外市场的剧烈波动对中国有影响，但影响是可控、有限、阶段性的。外资流动对A股市场有扰动，但不是颠覆性、根本性的冲击。

李超说，在当今经济全球化的情况下，国际金融市场的波动对中国金融市场的影响应该说有其必然性，同时也是正常的。直接影响可能有两个方面：一是对投资者心理层面的影响，也就是境外的恐慌心理对境内投资者心理的影响。二是资金流动层面的。从目前情况看，A股投资者情绪经历过短期的波动，但目前来看相对平稳，也比较理性。

他介绍，从资金流动情况看，对A股市场的整体影响不是非常大。从债券市场的情况看，外资流出不明显，甚至还有小额的流入。从股票市场看，近一个月流出的数额相对比较大，也比较集中，但从今年年初到现在，外资从A股市场净流出约200多亿人民币（约40多亿新元）。净流出数额规模并不大，而且目前外资占A股市场流通市值的比重还不到4%，交易占比也不是非常大。所以，外资流动对A股市场有扰动，但不是颠覆性、根本性的冲击。