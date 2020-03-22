中国冠病康复者血浆捐献突破1000人次

中国已有超过1000名2019冠状病毒疾病康复者捐献血浆，预计可来救治高达3000名冠病患者。

据《经济日报》报道，中国国务院国资委新闻中心的消息，截至昨天（21日）下午2时，中国生物冠病康复者血浆采集在全国18个省、直辖市、自治区的50个捐献点，共采集血浆突破1000人份，35.2万毫升。当中，湖北省近850人份，武汉市近400人份。

据报道，一位康复者捐献血浆，平均可以用于两到三名患者的治疗。

据称是最早提出康复者血浆治疗的单位，中国医药集团中国生物冲锋在康复者血浆采集与制备的最前线，为抗疫临床一线提供最大限度的康复者血浆支持。中国生物武汉生物制品研究所所长段凯介绍，冠病患者在输入康复者血浆后48小时内，大部分人病毒核酸检测会转阴，肺部胸片（CT）显示阴影部分有吸收和改善，主要炎症指标明显下降，淋巴细胞比例及血氧饱和度同时上升，“说明这种疗法的有效性是非常明显的”。

段凯强调，在治疗过程中，迄今没有出现一例过强的免疫反应，“说明它的安全性是比较好的”。

中国生物董事长杨晓明研究员介绍“血浆疗法”基本原理时表示，从临床病理发生过程看，大部分冠病患者经过治疗康复后，身体内会产生针对病毒的特异性抗体，可以杀灭和清除病毒。

他指出，目前在缺乏疫苗和特效治疗药物的前提下，采用这种特免血浆制品治疗该病毒感染是有效的方法。中国国家卫健委诊疗方案第五版已将康复者恢复期血浆的治疗方法纳入其中。