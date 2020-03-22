开业近22年 位于香港兰桂坊的翠华旗舰店今结业

2019冠状病毒疫情冲击饮食业，连锁餐饮集团翠华位于香港威灵顿街的旗舰店历经22年，将于今日后挥别兰桂坊。

据香港01报道，翠华早在1998年起租用此铺位，由于铺位在兰桂坊，不少人在昏暗的酒吧喝完酒后，会到这间灯火通明的翠华吃宵夜，不少人戏称是“照妖镜”。该店铺也在电影中被提及，包括彭浩翔导演、杨千嬅和余文乐主演的《春娇与志明》。

翠华日前指出，受疫情影响，市民减少外出用餐，为了有效控制成本，威灵顿街分店会暂时停止营业。受访员工透露，该店生意下跌约三分之二，主要为自由行旅客减少，及中环办公室实施在家工作所影响，“以前这个时候连楼上都坐满人”，但现在三层楼只开放地面位置，仍无法坐满。

有员工也透露，公司之前并未正式通知他们结业安排，等到他们自行向集团查询才获悉。该店共约有90名员工，超过九成受雇逾两年，有员工质疑公司在采用“拖字诀”，不愿意发放遣散费。

不过，翠华于昨日下午向受影响员工发信，将安排员工休假至月底，若员工假期不足则会以无薪假处理，4月1日会再安排与员工会面。

经常光顾该店的杨氏夫妇专程昨日也前来缅怀，指近日该店非常冷清，甚至停售部分招牌产品，杨太太对该店结业感到不舍。港民李女士则对该店结业感惊讶，因其已开业多年。

另据法国国际广播电台报道，兰桂坊协会总监张素媚本月20日在电台节目透露，因前几日香港新增确诊病例中，有不少曾到访过兰桂坊，导致该区商户生意大受打击。

据悉，连同这店，翠华在过去约半年连关四间店铺，其余两店位于铜锣湾，一店位于佐敦白加士街。