湖北确诊贫困人口每人获补助1万元人民币

湖北省所有冠状病毒确诊贫困人口，按每人1万元（人民币，2000新元）帮扶资金的标准补贴，目前正与援助方中国扶贫基金会配合逐步发放到位。

据湖北日报报道，湖北省扶贫攻坚领导小组今天（22日）表示，湖北出台12项举措对受疫情影响的贫困户和困难群体进行帮扶。

除了确诊贫困人口每人获补助1万元人民币之外，其余11项举措为：