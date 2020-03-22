中国央行：中国经济增长会比较快地回到潜在产出附近

中国央行今日（22日）指出，中国经济将迅速恢复到潜在增速，未来三个月将有显着改善。

据彭博社报道，中国央行副行长陈雨露在今天的新闻发布会上估计，第二季度各项经济指标会出现显著改善，中国的经济增长会比较快地回到潜在产出附近。陈雨露重申先前的承诺，即保持信贷增长稳定并充分利用央行的定向宽松政策，不过他未宣布任何新的刺激措施。

2019冠状病毒疫情及中国为阻止病毒扩散而采取的措施重创了中国经济，隔离和停工令商品和人员流动停止，所有经济指标都出现了历史性的下滑。尽管各项活动已经开始恢复，但仍未回到正常水平，很多服务企业陷入困境，而且由于疫情蔓延至世界其他地区，出口商前景严峻。

在前期结构性货币政策等措施的推动下，陈雨露说道：“从3月份以来所掌握的支付结算的数据，包括存贷款的数据动态来看，实体经济持续向好。”他表示，中国央行将继续为中小企业和产业链核心企业提供资金支持。

中国3月份披露，2月末调查失业率跃升至6.2%，显现本地消费将面临阻力。

据报道，中国证监会副主席李超在同一场发布会上表示，与境外市场相比，A股市场展现出了比较强的韧性，风险相对较低，疫情对A股市场的影响已经逐步得到了消化。陈雨露也提到，人民币对美元的汇率预计还是在七元附近上下波动。

陈雨露表示，疫情对通胀的影响可能还会短期持续一段时间，随着复工复产推进，物价整体形势将会逐渐趋于缓和，在二季度、三季度、四季度预计会出现逐季下降的态势。