出入台湾人数屡创新低 客运业拟停驶桃园机场路线

桃园国际机场昨天（21日）出入境人数跌破8000人，低于2003年沙斯期间平均单日入出境人数，使客运业者载客量大受打击，拟暂时停驶机场路线。

据联合新闻网报道，台湾出入境人数大跌，加上入境一律需要居家检疫14天，大大降低了机场客运巴士载客量，空车出发、只载一人的的状况屡见不鲜，因此有业者拟全面暂停行驶机场路线。

桃园机场目前有六家客运业者，包含国光客运、统联客运、大有巴士等，经营从台北市、台中市、桃园市、新竹市及宜兰县往返桃园机场路线，据了解各家除减班因应冲击，也在研议是否暂停机场路线。

其中，国光客运是目前经营桃园机场路线班次最多的客运业者。国光客运总经理吴忠锡说，由于入境旅客屡创新低，到台湾又必须搭乘防疫车队返家，对大众运输的需求大幅降低，也因为现在不鼓励国人出国，去机场的人也很少，因此希望暂时停驶。

吴忠锡说，按照台湾公路总局规定，一般客运可以减两成班次，机场则可依照现状减班，最多可减三成。这阵子观察下来，“实际的需求就是没有需求”，希望台北车站往返桃机、松山机场往返桃机、台中车站往返桃机、南港转运站往返桃机的班次可以在月底全部停驶，不过目前公路总局仍未核准该提议。

对此，公路总局回应表示理解在现有政策下，机场路线首当其冲，因此部分班次会采特例处理，放宽减班原则，也不排除同意暂时停驶，现已积极检讨中，跟业者也都有保持联系。

公路总局也指出，上周四、五局里已再研拟相关的减班规则，预计这一两天会有结果，必须打破原来的天花板，不过到底要全开还是有限度地开，还要再做讨论，但确定的是都会朝符合实际需求的方向作调整。