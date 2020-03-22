中国发电量春节以来首次出现正增长

用电数据是经济运行的“晴雨表”和“温度计”，中国3月份以来的发用电量明显回升，本周日发电量实现春节以来首次正增长。

据新华社报道，本月17日中国全口径发电量179亿千瓦时，较2月底提高10.8%，较去年同期增长1%，出现正增长。

专家表示，从“持续低位”到“陡然上蹿”，数据之变反映了中国经济强大的修复能力和强劲动力。随着中国抗击2019冠状病毒疫情形势好转，企业复工复产进程加快，经济社会秩序有序恢复，国民经济正加速向常态回归。

中国国家发展改革委的数据显示，今年前两个月，全国规模以上工业发电量同比下降8.2%。

“按照往年，日发受电量在春节后逐步回升到正常水平，而今年受疫情影响2月上旬依然维持低位。但随着复工复产有序推进以及一系列对冲政策措施落地，日发受电量开始逐步增加，尤其是2月下旬出现显著回升，3月份继续上蹿。”中国国家电网能源研究院副总经济师单葆国说。

3月17日，中国国家电网26个省份经营区域，日发受电量已恢复到节前水平的83%，基本接近去年同期规模。3月18日，南方电网全网最高负荷达1.43亿千瓦，日发受电量28.22亿千瓦时，均超过去年同期，分别增长0.05%、0.94%。

单葆国预计，二季度中国全社会用电量将实现正增长，下半年增速继续提高，全年保持稳健增长。