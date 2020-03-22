港留学生戴口罩在澳洲被打 澳洲男判入狱两月

冠状病毒席卷全球，已多次传出有亚裔人士因戴口罩被歧视的事件。早前一名在澳洲塔斯曼尼亚霍巴特（Hobart）的香港留学生Ted，因为在当地戴上口罩防疫，被澳洲一个38岁男子出言侮辱，大骂“你感染病毒”“滚回你的国家”，最后还被殴打，导致他脸部和眼睛受伤。澳洲男子周五（20日）认罪，被判监两个月。

据《星岛日报》报道，该名留学生Ted表示，他在周四（19日）与好友在当地商场的停车场取车，期间遇到一名38岁澳洲籍男子。当时Ted戴着口罩，澳洲男子突然向他大骂。Ted与他朋友未有理会，继续前往取车，但该男子一直尾随他们，其后更向Ted脸部挥拳，打碎了他的眼镜，使他眼睛受伤。警方接报随即拘捕该男子，他周五认罪被判监。

Ted表示，早前亦听说过类似事件，有留学生因戴口罩，其他人以为他们感染病毒便殴打他们，“没想过发生在自己身上”。他又指，室友在当地KFC也有类似遭遇，被数名年轻人嘲笑他的室友戴口罩，更想动手打人。

塔斯曼尼华人社区领袖唐永蓓表示，对事件感到痛心，认为冲突是源于文化差异。她表示，在西方文化中，生病后戴口罩是一种保护，但在东方文化中，戴口罩则认为是用来预防和保护自己，希望人们可以理解不同文化。