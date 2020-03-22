除北京、湖北外 中国其他省份皆恢复省际道路客运

中国交通运输部今日（22日）指出，目前已基本实现全国各类交通堵点和卡点应撤尽撤、应通尽通，除了湖北省和北京市以外，其他地区都恢复了省际省内的道路客运。

据《新京报》报道，中国国务院联防联控机制今日就保障春耕生产农资供应举行发布会，交通运输部运输服务司副司长王绣春在会上指出，疫情防控早期，一些地方为了防止疫情蔓延，采取擅自设卡拦截、阻断国省干线和农村公路等过度防控措施，对正常物流运输秩序造成了较大影响。

她透露，中国交通运输部配合公安等相关部门，已督促各地加快恢复全国交通运输秩序，全面纠正擅自封闭高速公路、阻断国省干线、硬隔离农村公路等行为，目前已基本实现全国各类堵点和卡点应撤尽撤、应通尽通。截至3月21日，各地交通运输部门配合当地卫健部门在服务区、高速公路出入口、普通国省干线、客运站、客运码头等不影响正常交通的地方设置的卫生检疫站也大幅减少，目前有约8000处，比高峰时期减少了1.2万个。

客运秩序恢复方面，王绣春说，截至3月21日，北京市、湖北省恢复了省内的道路客运运行，中国其他29个省份和新疆生产建设兵团则恢复了省际省内的道路客运。四川、浙江、河南、贵州、云南、山东等劳务输入输出的省份，也组织了农民工“点对点”的返岗包车运输。春节后，累计发送包车13.8万趟次，运送农民工302万人。