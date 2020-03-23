湖北卫健委回应出院患者“复阳”：不再纳入新增确诊病例中

针对部分2019冠状病毒疾病患者出院后，在复诊时发现核酸检测“复阳”的现象，中国湖北省卫健委副主任涂远超昨日（22日）回应媒体指，这些患者不会被纳入新增确诊病例上报，但治疗费用将参照确诊病例医保报销和财政补助政策。

据《湖北日报》报道，涂远超透露，对于在复诊中发现核酸检测“复阳”病例，有症状的患者将被转运至现有定点医院进行治疗，再次达到出院标准后予以出院，并进行两周隔离康复观察；对于无症状的患者，将由社区转运至有关集中隔离康复点，进行两周集中隔离康复观察，达到标准后解除隔离。目前，武汉市已指定金银潭医院、市肺科医院作为“复阳”患者定点收治医院。

涂远超也指出，“复阳”患者在首次确诊时，已按照国家相关要求纳入确诊病例上报，因此复诊时不再作为新增确诊病例重复上报。不过，他表示，“复阳”患者的治疗费用，将参照新冠肺炎确诊病例医保报销和财政补助政策，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。

在解答“复阳”患者是否具有传染性问题时，涂远超回应称，根据中国国家卫生健康委医政医管局对“复阳”患者监测情况及专家初步研究来看，目前暂未发现“复阳”患者传染人的现象。对此，湖北省已部署定点收治医院对“复阳”患者进行临床观察，总结经验，科学评价，以指导下一步医疗救治工作，同时要求疾控部门对“复阳”患者进行流行病学追踪调查，有关科研机构对“复阳”患者的样本进行病毒培养或病毒载量检测，进一步明确“复阳”患者传染性问题。

同时，就冠病出院和“复阳”患者医疗保障，湖北省也做出相关安排。涂远超介绍，全省基层医疗机构承担出院患者的健康管理主体责任，将出院患者全部纳入家庭医生签约服务范畴，并作为基本公共卫生服务重点人群进行管理，做好健康监测、复诊和定期随访工作。预约其做好健康状况复诊，重点复查血常规、生化、氧饱和度，必要时复查胸部影像和冠状病毒病原学检测。一旦发现出院患者出现发热、咳嗽等临床表现，应尽快将其转至定点医院进行复诊。