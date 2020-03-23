洋女婿回上海拒集中隔离 家人被劝走留空房供独居

上海一位英国籍女婿辗转多国回沪后拒绝集中隔离，社区居委会协调岳母妻儿暂时离家供男子居家隔离的事件被报道后，引起多位网友质疑，认为不应给予入境人员特殊对待，外防输入必须一视同仁，否则存在安全隐患。

据《南方都市报》报道，一位去过德国、法国、瑞士，最终通过中国台北转机回到上海的英国籍女婿，在3月14日回到彭浦三泉路517弄社区后，丈母娘和他刚坐完月子的妻子都希望他去集中隔离点进行医学观察，以免影响两个月大的孩子，但被男子拒绝。家属沟通无效后，三泉路517弄居委会负责人协调由其妻子带着母亲和女儿住到亲属家，房子留给该外籍男子单独居住，进行居家隔离。

此事经媒体报道后引发质疑。多位网友表示，外籍人士入境后必须遵守中国法律法规，不应对其差别化对待。有网友指出，北京不配合防疫工作的澳洲籍华人女子已受到严惩，而该英国男子拒绝配合隔离，也应被采取强制手段。还有网友认为，该男子选择让刚坐完月子的妻子和在襁褓中的孩子离家的做法非常自私。

针对此事，《环球时报》总编辑胡锡进在微博发言指，外防输入，必须一视同仁。“防控不能对老外打折扣。我认为不应是居委会去想‘两全其美’的办法，应该找警察来把那名英国女婿架走。”

胡锡进在微博中质疑，“如果一名普通中国人拒绝集中隔离，可以这样变通吗？如果可以就应广而告之，只要有独立住房，就可以不去集中隔离点在家隔离，此法适用于中外所有人士。如果这种变通不可以，那么对不起，那名英国女婿就不该有此特殊待遇”。

据“上海发布”3月17日通报，所有中外人员凡在进入上海之日前14天内，有法国、德国、英国、瑞士等16个国家旅行或居住史的，一律实施居家或集中隔离14天。上述英国籍男子回到上海前经过的三国均在名单中。

在昨日（22日）召开的上海市疫情防控发布会上，上海市民政局副局长曾群强调，“外防输入”是当前上海疫情防控的重中之重，社区落实居家隔离措施要从严从紧。据其介绍，自1月24日起，上海启动了重点地区来沪人员的居家隔离工作。社区落实居家隔离措施，对中外人士一视同仁。曾群强调，居家隔离必须符合“一人一户或一家”的居住条件，居家隔离的重点国家入境人员，必须在各区“临时集中留验点”先通过核酸测试，结果必须为“阴性”。