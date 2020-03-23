中美首批冠病疫苗有何不同？专家：中国疫苗试验步骤多

几乎就在中国开展冠状病毒疫苗临床试验的同一时间，美国Moderna公司也开始了首批冠病疫苗的人体试验。中美两国开展试验的疫苗有什么不同呢？

据环球网报道，武汉大学医学病毒研究所教授杨占秋表示，中美两种疫苗在原理上略有区别。中国这次测试的重组冠病疫苗是用腺病毒作为载体，把病毒中有保护性作用的S蛋白转到腺病毒里面去，做出以腺病毒为载体的重组疫苗。美国的“mRNA-1273”疫苗属于核酸疫苗，它也是把病毒的基因放在真核细胞里面表达出来，但它是直接诱导人体内的蛋白质产生保护性抗体，这种做法的步骤会少一些。

疫苗专家陶黎纳介绍说，中美两种疫苗都可以算成体内技术，相当于将疫苗的“图纸”输入人体，让人体根据“图纸”合成疫苗。不过腺病毒载体疫苗是把表达病毒S蛋白的基因先整合到腺病毒里，再打入人体，让人体合成S蛋白。而美国疫苗是把S蛋白基因直接打到人体内，没有用任何载体。

陶黎纳表示，腺病毒载体疫苗的优势是已有成功的先例，因此腺病毒载体疫苗技术比较稳妥，后期预计不会发生什么意外；尽管Moderna公司在mRNA疫苗研制领域走在全球最前列，该公司研制的其他多种同类型疫苗也进行过一期临床，但后面的临床测试都没做。所以从它的安全性、长期效果、生产量产方面来看，还不知道今后会遇到怎样的问题。

杨占秋表示，中国疫苗经过恒河猴等大动物试验的验证。恒河猴跟人一样都属于灵长类动物，用它试验的结果会更真实地反映灵长类动物体内的过程，更接近人类的医学特征。美国“mRNA-1273”疫苗跳过了大动物试验的步骤，但杨占秋认为，也不能说美国没有进行大动物试验就有风险，关键要看效果。