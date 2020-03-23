科普自媒体回形针YouTube视频地图疑似没台湾 制作人道歉

科普视频自媒体“回形针”因早前在YouTube发布的视频中，中国地图上没有台湾，被中国网友攻击谩骂。对此，回形针的制作人昨日（22日）发布道歉声明，承认是因工作失误导致的严重问题，并表示坚决认同“一个中国”原则。

据回形针制作人吴松磊在微博发布的声明，引起争议的视频是回形针2018年6月上传，名为“自来水从哪来”的视频。有网友称，该视频有两个版本，发布在中国视频网站哔哩哔哩（B站）的视频里，中国地图有出现台湾，而发布在海外视频平台YouTube的却看不见台湾，因此质疑回形针“当面一套，背后一套”。

对此，声明指出，首次发布该视频时，在所有平台都发布了同样的版本，且承认视频中有中国地图的一幕，确实看不清楚台湾。为此，团队在文件夹找到了原始地图素材，证明里头有台湾，只不过在加上节目惯用的背景后，因颜色接近的关系，导致看不清楚台湾的部分。

吴松磊表示，这是制作团队的疏失，但绝对没有主观上要破坏地图完整的意思。他也指出，视频中另一幕也使用了同一个素材，且因为提高了亮度而在暗色背景下可以清晰辨别。

声明也解释，会出现两个版本是因为2019年由于地图问题，被B站下架了该视频，制作团队也在当时修改视频，并替换了原始版本。不过，因为团队内部分工有交叉，视频替换事宜沟通不及时，导致后续没有人跟进更新微博、YouTube的视频。

吴松磊在声明中强调，回形针坚决认同和支持一个中国原则，绝无可能故意修改地图或单独为外网做特别版本，并指微博的视频与YouTube是相同的版本，证明没有单独做一个版本。

他称，将立即下架所有地图有问题的版本，也决定为做好内容流程整改，一个月不更新视频。团队也会重新回查所有涉及地图的视频内容，坚决避免再次出现低级错误。

此外，声明指出，这并非地图素材首次出现问题，回形针团队也曾数次因类似的原因，修正过其他视频。针对素材良莠不齐的情况，声明透露，团队已在2019年9月，在内部创建了名为“回形针视觉规范-地图”的文档，严格了地图的审核流程和规范，在之后的视频也都使用了更正规的地图素材。

