路透：美国在疫情暴发前数月 撤掉驻京疾控专家的职位

据路透社的消息，在2019冠状病毒疫情暴发的几个月前，美国政府裁撤了一个驻京美国公共卫生官员的职位，该职位旨在协助侦察中国国内疾病的暴发。

根据四名了解情况的消息人士称，该名被派驻在中国疾控机构的美国流行病学家于去年7月离职。这一职位由美国疾病控制和预防中心拨款资助，官方称为美国驻中国现场流行病学培训项目顾问。

“看到这一幕真是令人心碎。”美籍华裔专家朱包平（译名）称，他曾在2007至2011年担任该职务。“如果有个人在那里，全球的公共卫生官员和政府可能就能更早采取行动。”

朱包平和其他消息人士称，原在该职位的美国专家科薇可（Linda Quick）当时负责培训中国一线流行病学家。这些流行病学家会被派驻到疫情中心帮助追踪、调查和控制疫情。他们说，作为美国疾控中心的雇员，科薇可本可能帮助美国和其他国家实地了解疫情，甚至提前几周发布预警。

早前报道指，首个冠病确诊病例可能在去年11月初就已出现。不过，美国疾控中心称，首次了解到武汉不明病因的“27例肺炎聚集性肺炎病例”是在去年12月31日。随着病例数量的飙升，特朗普政府开始批评中国隐瞒部分疫情相关消息，并阻止美国专家进入中国提供帮助。

朱包平和其他消息人士指出，最初几周，在美国称中国政府压制了信息传播并提供了错误评估时，若科薇可还在岗位，估计可以向美国和全球其他官员提供实时信息。

消息人士也称，科薇可是在获知这个职位将于9月被裁撤后离开的，当时正值中美贸易争端激烈之际。消息人士也透露，科薇可离开后，就没有其他的国外疾病专家接手领导该项目。朱包平表示，在与中国同行建立密切关系后，入驻的专家通常能够较早了解到疫情信息。

对此，美国疾控中心回应称，撤出该职位没有影响到美国获知信息的能力，并与疾控中心未及早得知在中国出现的病例没有关系。

该中心也指出，早在去年上半年就已经决定要撤销该职位，原因是中国已拥有优秀的技术，且领导培训项目的能力也很娴熟。不过，美国疾控中心说，已安排两名华裔员工担任培训项目的导师，但未透露两人具体的职位和专长。

目前，科薇可仍受雇于美国疾控中心。