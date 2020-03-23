台湾环保署员工游埃及确诊 请假时未说要出境

今天（23日）传出台湾环保署有一名员工因到埃及旅游，昨天确诊2019冠状病毒疾病，该名员工本月13日也曾到环保署上班。台湾环保署长张子敬回应说，该名员工请假时没有说要去外国，事后会有该有的行政调查及惩处。

据联合新闻网报道，今天台湾立法院卫环委员会邀请环保署业务报告，在立委追问之下，环保署长张子敬坦承一名员工确诊冠病。有立委一度建议散会，不过经疾管署防疫师评估，环保署相关防治措施都已进行，属于风险较低，最后在朝野立委都同意下，该会得以继续进行。

张子敬回应媒体时解释，该同仁当初是请假，但并未注明要离开台湾，而当时埃及并无旅游警示，所以他也没有被进一步限制。他透露，该名员工3月4日参加埃及团，3月13日进环保署办公，之后就遇到周末，等于上班一天后就没进到环保署。

此外，张子敬也指，涉事员工在进入署内时有量体温，并无异常，回来上班时该员工与周遭同事也有戴上口罩，所以在风险上属于较好的状况。该名员工在15日被通知隔离，隔天环保署就要求当天坐在附近的四名同仁居家或隔离办公，过程中这名员工一直都没有发病症状，也没有发烧，就算目前已经确诊，据了解也是属于轻症。

张子敬也透露，涉事员工是基层员工，办公室也在一楼，办公性质单纯，再加上环保署一楼进来是大厅，大厅后面才是他的办公室，所以接触的人并不多。台湾卫生福利部疾病管制署防疫医师陈孟妤也出面说明，昨天有到个案职场进行风险评估，评估起来跟职场同事互动很少，也不会跟其他楼层接触，当天工作时也有配戴适当防护，周遭同事也有配戴适当防护，个案在工作当天也不是发病状态，所以评估起来他跟同事不算密切接触，且职场在上周也有做相关风险评估，目前觉得该职场风险很低，职场防治措施也非常适当。

至于相关的责任，张子敬表示，等事情告一段落会再进行处理。对于该名员工是主动坦承出国，还是被询问后才承认，张子敬不愿正面回应。

立委陈莹则指出，原先只知道有人居家隔离，环保署也并未说清楚，例如台积电、中研院发生案例，都有清楚说明，没有清楚说明就会造成恐慌，未来外面公司行号、政府机关如果有什么状况，应和大家说明清楚，资讯公开。