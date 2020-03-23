港大专家：不马上落实严格措施 香港将成下个武汉

香港确诊病例昨日已超过300例，香港大学感染及传染病中心总监何柏良今日（23日）在电台节目中警告，若不马上落实戒严级别措施，香港将变成另一个武汉。

据香港01报道，何柏良今日在香港电台节目《千禧年代》批评道，香港过去落后形势，政府虽然宣布有关措施，但却滞后到19日才落实。他称，在3月11至17日期间，香港共有86人确诊，是因为当时未全面落实强制隔离措施。他相信这86人中大部份没有接受任何隔离要求，很有可能因此导致社区暴发。

何柏良在节目上说，政府应尽使落实“戒严级别”的社交疏离措施，包括暂时取消部份酒吧或婚宴场地牌照、缩短交通工具班次，甚至效仿其他地区禁止两人以上的聚会。在食肆方面，港民也可以用外卖代替堂食。

据悉，昨日香港新增的确诊病例中，有两名来自愉景湾婚礼感染群组。该婚礼已导致至少八人确诊。

另外，何柏良在《商台》电台节目中指出，香港已到危急关头，最好今日马上宣布严厉措施，若不尽快实施，两至三周后香港的情况会犹如意大利北部城市。

他也表示，香港要作最坏打算，医管局及政府正部署觅地作临时设施，将病征轻微、情况稳定或进入康复阶段的病人转移过去，像大陆的小汤山医院，否则医院内有大量病人，环境挤逼，医护会有感染风险。

针对隔离措施，何柏良指，澳门第二波确诊病例多为境外输入，由于澳门使用酒店作隔离，让入境者可直接前往酒店，当中不涉及紧密接触者，因而没有社区传播。

他批评，香港有多达300间酒店、8万间房间，且公务员、各方的人力物力超过澳门逾十倍，但却没有一间指定隔离酒店，令隔离人士有机会走出社区传播病毒，即使只有少数人违反隔离令，都会令边境防疫“全盘失守”。他认为，政府应尽快检视有何酒店可合作，所有抵港港人都要用专车运送到酒店。