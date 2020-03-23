中金大幅下调中国今年GDP实际增速预估至2.6% 

中国大型投行中金公司发布最新报告称，疫情迅速在全球扩散升级、并已出现向金融市场“传染”的迹象，鉴于此，中金将2020年中国实际GDP增速预测从此前的6.1%下调至2.6%；不过随着基数走低、环比企稳，预计2021年中国实际GDP增速有望回升至9.0%。

据路透社报道，周一刊登在“中金宏观”微信公众号上的报告称，一季度GDP同比增速有可能仅-9.3%。随着隔离防控措施的松绑开工率上升，二季度经济环比增长会明显恢复，实际GDP同比增速将回升至4.3%。

中金此前在2月2日报告中原本预计，基准情形下，预计疫情在2月中旬左右进入“缓和期”，在2月底/3月初进入“平台期”，疫情对中国经济整体影响的未必一定超过“非典(SARS)”。

中金最新报告指出，目前看，海外疫情的扩散可能比此前预想的范围更广、影响更大、且持续时间更长。更令人担忧的是，日度新增确诊病例仍以约20%的环比增速上升、即连“三阶导数”也仍未出现放缓迹象。

纵观全局，海外疫情已全面升级、并殃及所有主要经济体，尤其是美国。而欧洲、亚洲、及中东地区疫情对本地和全球经济的影响也不容小觑。与此同时，在一些之前疫情已经趋于缓和的国家，输入性病例以及随之而来的本地传染也为防疫抗疫带来第二波压力。

中金认为，就增长结构而言，2020年中国出口同比可能大幅下跌18%左右，为拖累2-4季度增长的最主要因素。短期名义进口同比降幅可能更大、达到25%左右。在节奏上，预计三季度起外需开始逐渐回升，而四季度明显加速。