网传湖北疫情反弹医疗队暂缓离鄂摆乌龙 留下的为疾控团队

网传一份名为《关于国家及各省援鄂疾控工作队暂缓离鄂的通知》文件，被网民误解为“援鄂医疗队暂缓离鄂”，湖北疫情开始反弹，实际上是中国国家卫生健康委员会为当地培养公共卫生队伍，才要求援鄂疾控工作队暂缓离鄂。

综合上观新闻、新华社的报道，昨日（22日）湖北省疫情防控指挥部的一则题为《关于国家及各省援鄂疾控工作队暂缓离鄂的通知》的文件在网上流传。尽管标题和内文都写明是“援鄂疾控工作队”，但网民在传播这份通知时，将其理解成了“援鄂医疗队暂缓离鄂”，进而认为湖北疫情发生了新增和反弹。

不过，中国各省的援鄂医疗队实际上已在有序撤离，而暂缓援鄂疾控工作队撤离则是为了开展疫情防控培训。据报道，中国国家卫健委联合湖北省疫情防控指挥部，昨日开展湖北省疫情防控“疾控大培训”，为当地培养一支不走的公共卫生队伍。

据介绍，该培训为期一周，主要面向湖北各地疾控中心、医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心等从事公共卫生人员，采取“1+2+3+N”形式进行。具体来说，中国国家和省级资深专家在湖北开展一次师资培训；对2019冠状病毒疾病防控和其他相关疾病预防控制开展两个专题培训；聚焦社区、复工复产复学和特殊重点场所三个当前阶段疫情防控的关键阵地，进行针对性能力实操训练；针对各地区的个性化需求，由对口援鄂防控队支持N个针对性的公共卫生能力建设“定制培训”。