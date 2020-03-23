台湾奶茶店成都卖“N95口罩奶茶”含板蓝根 市监部将查处

台湾奶茶品牌“台湾大叔李文成”在四川成都的“凯茶”奶茶店复工后，推出了一款名为“N95口罩奶茶”的产品。这款奶茶的配料号称灵魂配方：杯中加入10克“复方板蓝根颗粒”、5克红糖，倒入牛奶，加热之后即可饮用。老板还表示这款奶茶经过四次改良，口感层次丰富。未来一年，医护人员来到他的小店喝奶茶，可以享受免单。

据上观新闻报道，经核实，上述“N95口罩奶茶”添加的“复方板蓝根颗粒”，为乙类非处方药品，不属于按照传统既是食品又是中药材的物质。目前，成都市场监管部门通过微博回应，将针对该违法行为开展调查处置工作。

该药品系四川逢春制药有限公司生产，根据中国新闻网发布的照片，涉事“凯茶”奶茶店原料货架上还放置有甲类非处方药“京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏”，是否也将其添加在其他制售的饮品中，暂不得而知。

《食品安全法》第三十八条规定：生产经营的食品中不得添加药品，但是可以添加按照传统既是食品又是中药材的物质。

另参照《食品药品监管总局办公厅关于在食品生产中添加药品等行为定性的复函》（食药监办稽函〔2014〕604号），按照国家药品标准，复方板蓝根颗粒为药品，属于法律禁止在食品生产经营活动中添加、使用的物质。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定，应当认定为“有毒、有害的非食品原料”。

此外，根据中国国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室印发的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》，在医学观察期推荐的中成药为：藿香正气胶囊（丸、水、口服液）、金花清感颗粒、莲花清瘟胶囊（颗粒）、疏风解毒胶囊（颗粒），并无“复方板蓝根颗粒”。