海外返台轻症一采可回家隔离 滞湖北台胞：请一视同仁

随着全球疫情暴发，加上中国大陆情况逐渐好转，滞留湖北的台湾人今日（23日）再次发出“想要回家”的吁求，并质疑台湾政府对从疫情重灾区返回的台湾人差别待遇，呼吁当地政府一视同仁。

据联合新闻网报道，针对海外返台人士采检后，轻症疑似个案一采即可返家隔离，滞鄂台湾人质疑，从欧美日韩三级疫区返台的台湾人，不乏确诊病例，却任何“注记管制”，可从这些疫情爆发的国家自行返台；但已经隔离了60天以上，且做过核酸检测，被“注记管理”滞留湖北的台湾人，却不能回台。

台湾内政部移民署早前对1235名滞留湖北的台湾人注记，交通部民航局也发函各航空公司，要求除专案包机及经核准者，不得接载上述管制名单人员返台。

眼看第三批包机没有明确日期，受访台胞纷纷表示，已经没有办法正常生活工作，压力已到了极致，“欧美日韩返台的台湾人是人，湖北返台的台湾人都不是人吗？” 随着大陆已经陆续解封了，滞留在湖北的台湾人提出解除注记，让他们从五个航点四个城市自行返台。

其中一名滞鄂台胞陈女士指出，自己带着儿子春节前回武汉看母亲，但母亲是住在弟弟家，有弟弟、弟媳一大家人，原本以为只要暂时借住几天，却没想到住了这么久，“弟媳已经非常不满意，希望我们赶快走，已经产生许多摩擦了，包机等了两趟都轮不到我和儿子，寄人篱下还要看别人的脸色日子真的很无奈，也很绝望。”

有台湾人也表示，目前滞留在湖北的台湾人，许多都还带着一家老小，更多的带着小孩，尽管台湾的疫情越来越严重，大家还是想要回台，“本来的生活工作就在台湾，在湖北临时居住的地方根本没有办法长久住下去，还有车贷房贷等许多紧急的事物要处理，政府如果再不管，以后恐怕将会演变成社会事件。”

他们指出，在毫无包机的状态下，注记这件事情已经无意义，也希望滞留在湖北的国人，也能在一检后无症状，采居家隔离。

但据早前报道，台湾流行疫情指挥中心19日曾就此回应称，武汉疫区仍有风险，“注记管制”措施暂时不变。