早期隐瞒疫情？崔天凯：不是掩盖真相而是发现新型病毒的过程

中国驻美大使崔天凯日前接受美国媒体采访时说，中美关系正处在一个关键节点，两国必须为双边关系未来发展及子孙后代作出正确选择。针对病毒的来源，崔天凯也直言，应该让科学家去研究，而不是由外交官或记者来揣测。

综合中新社、ETtoday新闻云的报道，崔天凯日前接受美国HBO和新闻网站Axios联合节目的采访，就2019冠状病毒疾病疫情、中美关系等回答记者提问。他说，中美合作是唯一正确选择，并坚决反对企图挑起两国对抗、发动“新冷战”、鼓噪所谓经济脱钩的做法，“这不符合且将严重伤害两国人民的真正利益”。

崔天凯在采访中向美方人士呼吁，抗击疫情中美“在同一条船上”。他说，现在面对的是全球公共卫生挑战，甚至不止于此，我们必须要并肩合作抗击病毒，培育应对其他类似危机的能力。

对于如何看待美方将此次病毒称为“中国病毒”的提问，崔天凯指出，世界卫生组织在疾病命名方面是有规则的，就是要避免污名化，不予人病症与特定地理位置、人群甚至动物相关的印象，“希望大家都能遵守世卫组织的规则。”

在问及谁在散播病毒来自美国的阴谋论时，崔天凯回应，认为阴谋论始于美国的，并重申“有人散播疯狂言论”是他的一贯立场。对此，主持人提到中国外交部发言人赵立坚散播病毒来源于美国实验室的阴谋论，而崔天凯则指，自己无法也没有责任解释所有人的观点。

他强调，揭开病毒的来源，是科学家要做的工作，而不是由外交官或者记者来揣测，因为“这样的臆测对任何人都没有好处，而且非常有害。”

对于所谓中国在早期隐瞒疫情的说法，崔天凯认为这是“歪曲事实”。他指出，这不是一个掩盖真相的过程，而是一个发现这种新型病毒的过程，要确认病毒种类，更多了解它的传播途径以及如何应对。实际上，仅仅在几周之内，中国就向世界卫生组织通报了了解到的所有情况，包括病毒的基因序列。中国向世卫组织和其他国家发出提醒，大约两三周内，武汉市就采取了封城措施。

现阶段，崔天凯表示，对中方自身而言，要确保病例不再增多，这至关重要，要真正做到清零，确保人民的健康安全得到充分保护。此外，也应加速药物和疫苗的研发，为今后应对病毒提供更好的工具。

他同时指出，中方愿意，也正努力同其他国家开展抗疫合作。中方愿与国际社会携手努力，因为这是一个全球性挑战，疫情防控必须在全球范围取得成功，否则没有一个国家是安全的。“我们对此有充分认识，将竭尽全力帮助其他国家。”