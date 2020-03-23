感染病专家张文宏：正常生活可逐步恢复

中国感染病专家张文宏昨晚（22日）在接受访时认为，要保持中国疫情防控第一阶段的胜利果实，但在这个时候也必须做好一件事情就是防止输入性病例。连续两周以上没有本地病例发生的城市，那就意味着是安全的，这个阶段可开始开展正常生活和工作也是非常有必要的，这也是对前期我们采取非常严厉的管控措施的回报，在这样相对安全的环境中可以逐步开展正常的工作与生活状态。

据澎湃新闻报道，张文宏说，中国疫情是受国际疫情防控成效影响的，“防疫需要全世界共同参与，没有哪一个国家能够独善其身，全世界疫情能否控制得住，不是取决于疫情控制得最好的国家，而是取决于疫情控制得最差的国家。”

中国国内疫情是否会受到全球疫情影响而出现反复的情况？张文宏对此指出，疫情是否会反复取决于三大原因：一是取决于所在的国家和地区是不是会出现有出院病人肺炎复发甚至转为慢性带毒的情况，二是是否还有一些目前没有发现的无症状病人存在于我们人群当中，三是境外输入性风险。

“目前，中国的海关检疫工作从全球范围来看更为积极。”他进一步说，除此之外，我们的社区防控也做得很好，他也特别呼吁，入境人员要遵守中国的“居家隔离令”，尽可能地减少对周围人群的疾病风险影响，这也是为了14天后整体的社区着想。中国的社区是一个大家庭，这是中华文化的一个特点，相信大家最终都能够理解严格社区管控对于大家庭的意义。

此外，他还指出，早期上海在防输入疫情控制中，设置了117家发热门诊，但最终确诊人数也仅仅只有300多例，为了与防境外输入策略进行互补，上海又在117家发热门诊基础上，增加建设182家社区卫生服务中心发热哨点诊室，这意味着我们现在的防疫力量更为强大，“一旦出现发热等症状，我们就能在周围随时找到发热门诊，而一旦发现确诊病例，即使是遗漏个别病例，我们也会针对密切接触者进行追踪隔离，这可以说筑造了第三道防线。”