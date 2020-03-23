武汉公交试跑 地铁消杀准备恢复运营

两个月前的今天（23日）武汉市公交、地铁、轮渡、长途客运全面暂停运营，如今随着抗疫形势持续向好，武汉公交开始试跑，地铁也开展消杀工作，准备恢复运营。

据《长江日报》报道，武汉市200余条个城市公交线路今早陆续上路“空载”进行试跑。每辆试跑的公交车上，除了驾驶员外，都配备有一名随车安全员。试跑主要是为了进一步确保车辆安全、运营安全，并对相关操作流程等进行演练。

武汉公交已做好车辆的消杀工作，每次出行载客前，将会对车厢进行清洁消毒，实行“一趟一消毒”。车辆运行期间，公交车驾驶员要全程规范佩戴口罩、手套，并保持车辆的开窗通风。

为做好健康码和实名乘车管理，确保乘车出行人员轨迹可追溯，按照“一车一码、上下车扫码”的模式，为准备参与营运的公交车辆统一张贴了“武汉市实名登记乘车二维码”。每辆准备参与营运的公交车上，都会在三处贴上二维码。

连日来，武汉公交也对公交车驾驶员、随车安全员、管理人员等，进行疫情防控相关知识、实名登记乘车操作流程等专题培训。公交车驾驶员、随车安全员等必须要做好每日的体温监测，体温检测合格后方可上岗。

据报道，到3月23日，武汉公交的8000多名员工一直坚守岗位，每天出动1000余辆公交车，负责接送援汉医疗队员、当地医护人员和商超员工等城市一线工作人员的上下班，同时还负责转运各类物资、相关人员等。

除此之外，武汉地铁也在进行恢复运营之前的深度消杀，相关的设备设施维护同步进行。今早在武汉地铁汉口火车站、常青车辆段，有保洁人员全副武装，对地铁车站、地铁列车进行深度消杀；同时，检修人员例行对列车进行维护保养。

在汉口火车站地铁站内，保洁人员身着防护服，利用喷雾器对车站站厅、站台、卫生间进行消杀，母婴室、连接商业区出入口暂时关闭。

该车站的两个入口处，已经安装了电子测温仪器，监控进站乘客体温。距该电子测温仪器不远，还设有留观处，一旦发现有体温不正常的乘客，将会在留观处进行观察并再次测温，确认其健康状况。

车站的入口处，用不锈钢栏杆围出一条安检通道，地面上用醒目的黄色地贴，拉开乘客之间的间距，大约为一米左右。

与公交相同，站内也有多处张贴乘车二维码，告知乘客乘车方式，乘客通过手机扫码进行实名乘车。在安检处，会有工作人员对乘客的扫码情况核验，确认乘客身份及健康状态之后，准予进入；进入车厢后，每节车厢会有一个二维码，下车或换乘时主动扫码，乘客可以查询自己的行程记录。

武汉首个返岗复工专列也于前天发动，并停靠在汉口火车站。车上1013名乘客，全是东风本田工厂员工。专列从十堰驶出，接了650名员工，随后又在襄阳接了363人，前往武汉。下车后，经过严格的检疫，他们出站登上大巴车，被“点对点”地送往工厂或居住的小区。