约万名中国籍船员将休假 经检疫无异常可入境中国

中国交通运输部今日（23日）指出，截至5月底，将有约一万名中国籍船员需要下船休假，有关部门正在研究采取管控的措施，总体来说船员若经检疫无异常可入境下船。

据《新京报》报道，中国国务院联防联控机制今日举办新闻发布会，中国交通运输部海事局副局长杨新宅在会上透露，据统计，截至5月底，将有约一万名中国籍船员的上船协议或劳动合同到期，需要下船休假，如何做好这些船员的入境疫情防控工作是当前的重要工作内容之一。

杨新宅说，对于这部分船员，正在会同有关部门研究采取分类精准管控的措施，对船员换班环节加强疫情防控。一种情况是，船舶离开上一个港口到抵达港之前在海上航行超过14天的，船员健康记录显示船员健康状况正常，并且到港以后经过海关检疫部门检疫，没有发现不正常的情况，允许船员入境下船。

另外一种情况是，离开上一港口到抵达港不满14天的，船上的记录显示船员健康状况正常，同时经过海关检疫部门检疫，也没有发现正常的情况，也是准予入境下船，但是需要按照港口当地政府部门的疫情防控要求，进行隔离观察，补足14天。之后需要隔离的，要每天向航运公司和船员的派出机构报告健康状况，满14天后，家在港口所在地的可以回家，家不在港口所在地的，还要按照所在地当地政府的相关规定来采取相关的防控措施，并由航运公司或者是船员外派机构跟踪船员后续健康状况，向有关机构进行报告。