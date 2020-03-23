疫情笼罩 中国线上扫墓 欧美直播葬礼

距离清明节少过半个月时间，受疫情影响，中国各地纷纷呼吁市民尽量避免群聚扫墓，鼓励人们利用网络平台“云祭扫”，减低病毒传播风险。

“云祭扫”可分为两种模式，一种是“线上扫墓”平台，让人们能为逝者献上虚拟花圈、蜡烛等物品。

这些“线上扫墓”平台有官方推出的，也有商业性质的，为逝者提供“网上纪念馆”、“留言区”、“献花”等功能。如果愿意付钱，还可以“升级纪念馆”，购买更多储存空间、虚拟祭奠物品等等。



南京市政府推出的“宁思念”网上祭扫平台。（互联网）

某商业祭扫平台收费升级页面。用户可用虚拟货币为逝者购买不同种类的虚拟花束等祭拜用品。（网站截图）

另一种模式则是与线下陵园合作，由管理陵园的工作人员到指定墓碑前扫墓，整个过程再通过录影或直播的方式，播放给无法到场的扫墓者。

今年清明，中国多地推出“云祭扫”服务，由工作人员代扫墓，过程进行录影或直播。（新民晚报/上海时刻）

直播葬礼的欧美

西方国家没有清明节习俗，但在疫情笼罩的当下，则不得不将葬礼搬到线上。

爱尔兰班特里3月20日举行的一场葬礼直播。（互联网）

英美等国家的疾控机构近日就呼吁殡仪馆，为因冠病离世的死者举行葬礼直播，让亲属可以线上参加，避免葬礼成为交叉感染的场所。

美国疾控中心解释，目前尚无证据显示冠状病毒可从死者传给活人，但仍有必要防止病毒在参加葬礼的人群中扩散。



英美政府建议殡葬业者在疫情期间直播葬礼，防止冠病病毒传播。（互联网）

而在欧洲疫情最严重的国家意大利，政府甚至已禁止举行葬礼，只允许神职人员简单祈福，之后遗体就得火化或下葬。

违背葬礼和祭祀的本意？

其实葬礼直播的概念并不新颖，大约10年前，就有美国殡葬业者开始为无法亲身参加葬礼的人提供直播服务。

殡葬业者如今也利用直播软件和多机位的专业器材进行葬礼直播。（Youtube）

但这项服务当时并没有普及，不少人觉得，通过线上方式参加葬礼，还是有不尊重亡者之嫌。

微博则有评论指出，“云祭扫”缺少对先人的敬意，也不足以表达哀思。有网民如此批评直播“代扫墓”服务：“请不认识的人去磕两个头，有什么意思？”。



（微博评论截图）

西方舆论也有类似批评。英国《独立报》2016年一篇关于葬礼直播的报道中就引述批评者说，葬礼最重要的意义就是生者到场缅怀逝者，线上直播完全违背了这个原则，可能让人们成为“懒惰的致哀者”。

英国一篇报道形容，直播葬礼可能让人成为“懒惰的致哀者”。（网站截图）

只不过，面对当前全球肆虐的冠病疫情，云祭扫、葬礼直播等做法，应该也只是时局所迫的特殊仪式。无论形式如何，重要的还是对先人与亡者的缅怀之心。正如网友所言，特殊情况下如果无法遵从传统，相信祖先泉下有知，也能理解。