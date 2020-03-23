中国外交部指美国造谣污蔑、贼喊捉贼

美国政客近期称中国掩盖冠状病毒疫情，导致全球大流行。中国外交部发言人耿爽今天（23日）在例行记者会上回应说，美方这种造谣污蔑、贼喊捉贼的把戏实在太拙劣了。

据澎湃新闻报道，耿爽说：“我不禁要问，到底是谁在散布虚假信息，是谁在混淆视听，颠倒黑白？”

耿爽指出，世卫组织最近表示，新加坡、韩国等一些国家，正是利用了中国为世界争取的宝贵时间，采取必要的防控措施，才使疫情蔓延得到了控制，而在这段宝贵的时间里，美方又做了什么呢？

耿爽强调，中国自1月3日起就开始向世卫组织和包括美方在内的各国定期通报信息，1月23日，中方宣布关闭离开武汉的通道，美国政府在2月2日宣布全面禁止过去14天到访过中国的外国人入境，那时候美国国内公布的确诊病例只有10余例，50天过去了，美国的确诊病例已经由10余例激增到3万余例，这50天里美方采取了什么有力的措施呢？美方完全是浪费了中方为全世界赢得的宝贵时间，事到如今，美方反而企图诋毁他人，转嫁责任，寻找替罪羊，这种做法既不道德，也不负责，不仅对美国自身的防疫工作没有丝毫帮助，对促进国际社会的抗疫合作也丝毫没有帮助。

耿爽说，要再次敦促美方，立即停止对疫情政治化，停止对中国污名化，停止诋毁他国，还是集中精力做好自己的事情，为世界各国携手抗击疫情，维护全球公共卫生安全发挥建设性的作用。