武汉中心城区首现无疫情街道

武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部社区疫情防控组昨天（23日）公布全市第七次评定的无疫情小区、社区、村（大队）名单，命名第三批8个无疫情街道（乡镇）。其中，青山区白玉山街成为全市中心城区命名的首个无疫情街道。

据长江日报报道，武汉市疫情防控指挥部相关负责人介绍，中心城区出现首个无疫情街道，表明全市无疫情社区创建已进入加速期，疫情防控形势呈现积极向好态势，对此武汉市积极调整无疫情小区防控措施，返岗复工人员可依规出入无疫情小区上下班。

截至23日16时，全市无疫情小区累计数量6723个，占比94.7%；无疫情社区累计数量974个，占比69.3%；无疫情村（大队）累计数量1924个，占比99.0%。全市已命名无疫情街道（乡镇）29个，占比16.8%；第四批进入公示环节的无疫情街道（乡镇）10个；新申报的无疫情街道（乡镇）14个。

武汉市疫情防控指挥部相关负责人介绍，按照《武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部关于规范复工复产企业省内返岗人员通行工作的通知》，现阶段，返岗人员原则上采取“不跨区”相对集中管理。在本行政区内，返岗人员在汉所居住小区被评为“无疫情小区”的，凭湖北健康码“绿码”、本人身份证、企业返岗通知，经查验后可驾车或步行出入小区上下班；居住小区未被评为“无疫情小区”的，由企业按防控要求安排集中居住。鼓励复工复产企业采取定制公交、通勤车的方式，解决员工上下班问题。



