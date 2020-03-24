渣打：3月份中国中小企业信心指数自历史低点回升

渣打银行昨日（23日）公布的3月份中国中小企业信心指数（SMEI）自上月的历史低位回升至49.6，显示企业商业活动尚未回复正常；但“预期指数”则反弹至54.0，返回持平线以上，反映企业对短期前景预期有所改善。

据路透社报道，3月中国中小企业信心指数（SMEI）自2月40.5的历史新低回升至49.6，“经营现状指数”仍处46.2的收缩区域，但相对2月的31.3的历史低点显着回升，显示复苏速度相对较慢。至于“预期指数”则由2月的45.8回升至3月的54.0。制造业本月恢复扩张，但其他所有行业则继续收缩。

报告称，防控2019冠状病毒疫情的措施干扰业务运作，继续对中小企业带来不利影响，销售依然疲弱，目前的订单水平只及正常水平的约53%，较2月的46%有所上升。产能利用率仍处52%的低水平，2月只有42%。

尽管劳动力不足不再是障碍，但防止疫情再次流行的高昂成本，以及需求疲软，为制约复产的主要因素。报告称，受访的中小企业预期，在没有明显提价下，首季度的营收将下跌12%，而上月调查时他们的预期跌幅为43%。

渣打报告也指出，大陆中小企业的财务状况仍然偏紧，但恶化情况有所缓和。调查显示，企业剩余现金及应收账款周转这两项指标持续减少及放慢；企业现金流可维持超过五个月的营运。银行并以历来最快的速度增加对中小企业的贷款，但贷款利率保持不变，银行似乎仍需要以优惠利率提供信贷。