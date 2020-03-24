无症状感染者为何不纳入确诊是否传染 武汉卫健委答复

武汉市卫生健康委员会昨日（23日）回应关于无症状感染者相关问题，指根据第七版诊疗方案，疑似及确诊病例需具备临床表现，因此无症状感染者不被纳入确诊病例报告。

据武汉市卫健委网站昨日的通告，武汉市卫生健康委组织召开省、市专家咨询会，回应市民比较关注的2019冠状病毒无症状感染者相关问题。通告指，根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第六版）》，无症状感染者是指无临床症状（如发热、咳嗽、咽痛等），呼吸道等标本2019冠状病毒病原学或血清特异性IgM抗体检测阳性者。

对于无症状感染者不被纳入确诊病例的问题，通告指出，按照《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》定义，疑似及确诊病例需具备临床表现。无症状感染者因无临床表现，需要集中隔离14天并做进一步的检测来进行判断。

通告称，如果无症状感染者在隔离期间出现了症状，则将其作为确诊病例报告并公布。

针对无症状感染者的传染性问题，通告指，无症状感染者也可成为传染源，具有一定的传播风险。但是，通告引述世界卫生组织指，基于现有的数据，病毒主要是由已出现症状的患者传播的，因此无症状感染者可能不是主要的传播来源。

另据澎湃新闻报道，华大基因的信息，核酸检测阳性指的是该次测验在取样部位处发现了病毒的核酸。但是核酸来自“活病毒”还是“死病毒”，需要对病毒进行培养才能确认。

中国解放军呼吸病研究所原所长刘又宁也指出，核酸检测阳性不能判断病毒的浓度和活性，更不能判断是否具有传染性。刘又宁还表示，目前的“复阳”患者因其愈后短期内体内含有抗体，病毒无法在其体内繁殖，因此基本不具有传染性，不适合纳入无症状感染者范畴。

此外，通告称，尽管少数无症状感染者可能会发展为确诊病例，但绝大多数会自愈。据通告的信息，无症状感染者主要通过密切接触者筛查、聚集性疫情调查和传染源追踪调查等途径发现。