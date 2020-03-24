中国多地二手房市场回暖

中国指数研究院的监测数据显示，3月份以来中国楼市逐步回暖，从上周成交量来看，各线城市成交量环比不同程度回升。其中，三线代表城市增幅略高于一二线城市。

据《经济参考报》报道，中国指数研究院的信息，上周受监测的中国一二三线各类代表城市楼市成交量环比增幅分别为14.8%、16.4%、36.2%。具体来看，一线城市当中广州环比增幅最高，接近一倍。二线城市当中大连增幅最为显著，福州次之，增幅接近四成。三线代表城市当中韶关增幅最高，接近150%，扬州次之。

从中国全国范围来看，由于大部分城市房产中介机构陆续复工，当前二手房市场的回暖迹象更为明显。从链家重点一二线城市的新增客源来看，春节假期结束后新增需求开始回升，且随着疫情好转，3月新增客源量增长速度加快。

“从3月份以来贝壳研究院最新的市场数据来看，疫情对房地产市场带来的冲击已经迎来拐点，新增的客源量逐渐恢复到去年12月的水平。”贝壳研究院分析师许小乐分析认为，“幸运的是，在国家强有力的抗疫举措之下，疫情的影响只是让市场暂停了一个多月时间，没有触及到居民购买力和债务风险。”

贝壳研究院根据近来几周监测数据分析得出，当前各线城市被抑制的购房需求很大，尤其是一二线城市的购房需求仍然存在。从链家平台新增房源关注量来看，140平方米以上的大面积房屋关注占比于近期提升明显。

事实上，3月中旬以后，已经有多个城市周均成交量快速恢复，且超过去年12月周均成交量水平。其中上海、济南、南京、大连四个城市的恢复程度比较高，已经恢复至去年12月周均水平的143.7%、127.5%、119.3%与112.6%。

“从当前市场行情来看，买卖双方入市意愿增强明显，新增房客源均已经陆续恢复并超过去年12月份周均水平。”许小乐分析认为，疫情的发生让更多人有时间重新审视房子的价值，这恰恰成为房地产市场在结束高增长周期之后走向“新居住”时代的一个契机。