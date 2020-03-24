习近平同英国首相约翰逊通电话 约翰逊盼疫情后早日访华

中国国家主席习近平昨晚（23日）同英国首相约翰逊通电话，双方盼加强合作，共同推动中英关系发展，约翰逊也提到，期待与习近平保持密切交往，疫情后早日访华。

据中国外交部的消息，在昨日的通话中，习近平向英国政府和人民抗击疫情表示诚挚慰问。习近平应询介绍了中方疫情的举措，强调希望英方同中方加强配合，在保障必要人员流动和贸易通畅的同时，将疫情扩散风险降至最低。他强调，中国政府高度重视保护海外中国公民身体健康和生命安全。希望英方采取切实有效措施，维护好在英中国公民特别是留学生的健康安全和正当权益。

习近平也提出，中方愿向英方提供支持和帮助，并表示相信在约翰逊领导下，英国人民一定能够战胜疫情。

约翰逊回应指，中国防控疫情取得了不起的成就，他对此表示祝贺。当前，英国疫情形势严峻，英方正在研究借鉴中方有益经验，采取科学有效防控措施。约翰逊也感谢中方提供的宝贵支持和帮助，并指出将尽力照顾好在英中国公民特别是留学生的健康和安全。

此外，习近平指出，病毒不分国界、不分种族，全人类只有共同努力，才能战而胜之。各国要在联合国和二十国集团框架内推进合作，加强信息和经验交流共享，加强科研攻关合作，支持世卫组织发挥应有作用，推动完善全球卫生治理，加强宏观经济政策协调，稳市场，保增长，保民生，确保全球供应链开放、稳定、安全。他相信，战胜疫情后，中英相互理解会更深入，共识会更广泛，两国合作也将迎来更加广阔的前景。

约翰逊对习近平的看法表示赞同，指疫情面前，任何国家都不能独善其身，各国应加强合作。英方支持世卫组织发挥重要作用，希望各方在二十国集团等多边框架内深化有关合作。

约翰逊也提到，中英两国今年将分别举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会，双方要以此为契机，推动国际社会加强卫生防疫合作。他期待同习近平保持密切交往，疫情过后早日访华，共同推动英中关系发展。