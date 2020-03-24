纽时：疫情正使西方大学失去中国学生？

在英格兰西南部，周佳妮的大学校园里，种族主义比冠状病毒来得更早。

《纽约时报》报道，1月下旬，周佳妮一走进宿舍的电梯间，就有一个女孩朝楼梯走去。两个建筑工人看到学生会选举中亚裔候选人的海报，低声嘟囔着说：“投新冠一票。”

但现在，病毒已经在英国扎下了根，英国首相约翰逊采取的低调措施远远不够，中国学生又有了新的担忧：“这里的人还没有意识到问题有多严重，”周佳妮说。“在中国有很多防控机制，但这里还没有。”

这种对英国大学处理疫情方式的警惕，可能很快会产生巨大的财务影响。英语国家的大学越来越依赖中国学生的学费，尤其是英国、澳大利亚和美国的大学，这种商业模式可能会被病毒摧毁。

专家说，由于资格考试推迟、旅行禁令蔓延、中国学生和家长对西方国家在公共卫生上的放任态度越来越愤怒，未来几年中国学生的入学率可能会大幅下降，这可能会让一些国家的大学预算出现数十亿美元的缺口。

许多大学通常依靠往往很高昂的海外学费，让盈利能力不足的院系得以维持，分析人士已在讨论，如果中国学生留在本国，让这些大学得不到收入，政府有可能需要对高等教育实施财政救助。

“在相当短的时间内，我们已经对一种收入来源上瘾了，”伦敦国王学院中国研究教授布朗(Kerry Brown)表示。“如果最坏的情况发生，中国学生不想在9月份来这里，这可能是一种巨大的变化。”

在英国，一些中国学生对大学没有更果断地实施网上授课并取消春季舞会等重大活动感到愤怒。在采访中，他们说一方面戴口罩对健康有好处，另一方面又担心会受到种族歧视甚至攻击，比如上月一名新加坡学生在伦敦就有这样的遭遇，他们正在两者间做权衡。

现在中国似乎已经控制住了疫情，一些学生甚至购买昂贵的机票赶回家。

在澳大利亚，新学年大约在2月底开始，一项针对近期去过中国的人的入境禁令将数万名中国学生困在家里。不过，此次疫情在澳大利亚已经蔓延到一定程度，分析人士担心，下一轮旅行禁令将由中国实施，政府可能会要求学生不要前往易受病毒感染的国家上学。

而在美国，学校迅速关闭，国际学生在收拾行装、试图找到买得起的机票回家时得不到任何帮助。

分析人士说，这些怠慢和误判加在一起，损害了海外大学在中国的声誉。华盛顿和北京之间的贸易紧张关系以及针对中国毕业生的新签证限制已对美国大学造成了伤害。英国大学也在应对脱欧后欧盟研究经费和学生交流项目的不确定性。

在这个病毒肆虐的时代，家长们已经对全球旅行的风险产生了警惕，可能会觉得花费数万美元去海外攻读学位不再值得，大学管理者们正在为此做准备。

“我认为这将加剧一种多年来一直增长的感觉：对于国际学生，尤其是中国学生来说，英国不是好地方，美国也有点糟糕，”亚利桑那州立大学社会科学教授、伦敦政治经济学院前院长卡尔霍恩(Craig Calhoun)说。“申请和录取人数可能会急剧下降，我认为英国很少有大学为此做过打算。”

在英国，由于政府资金减少，加上印度学生转而进入美国学校，大学开始努力招募中国学生。去年，超过12万名中国学生在英国注册，一些主要大学的学生人数中中国学生的总数现在占五分之一。

保守估计，中国学生的总学费约为15亿英镑（25.4亿新元）。许多人选择商业和金融的研究生课程，这是大学最大的摇钱树。

“如果入学率下降四分之一，那会是一大笔钱，对一些大学来说，这足以决定破产还是维生，”布朗说。

去年大约有40万中国学生在美国大学学习。澳大利亚甚至更依赖中国招生，它拥有20万名中国学生，有人估计，如果与冠状病毒相关的旅行禁令让他们错过第一学期，澳大利亚将损失约40亿美元（58.2亿新元）。

“在澳大利亚和新西兰，国际学生被当做摇钱树对待，结果他们系统的缺陷真正浮出了水面，”悉尼大学助理教授、独立研究中心的兼职学者巴博内斯表示。“我们实际上只是在提供一种硕士水平的离岸大学体验。”

中国迫切希望解决独生子女政策导致的生源匮乏，近年来提升了其高等教育系统的质量，想要留住一些学生。英国大学的管理者现在担心，这些变化，加上中国在与抗击冠状病毒疫情上的成功，可能会更加促使人们不愿意去海外上学。

巴斯大学体育管理专业二年级学生卢哲轩说，他惊讶地发现，英国政府在今年1月春季开学时无视这种病毒。

此后，很少有国家能像英国那样选择与中国截然不同的道路。英国最初不愿关闭餐馆和酒吧。相比之下，根据中国的报告，通过大幅度减少人们的活动，本地新增病例已降至零。

作为巴斯中国学生学者联谊会的主席，卢哲轩致函大学副校长，要求将更多讲座和课程笔记放到网上。但是他说，在校园里确诊有这种病毒病例之前，大学不愿做更多的事情。

卢哲轩说：“除了中国学生以外，没有人担心这件事，因为中国学生知道发生了什么以及在国内怎么做是有帮助的。”

然而卢哲轩说，尽管英国用这样的方式应对，今后的中国学生并不会因此而不愿申请英国学校，他说病毒会过去。

巴博内斯说，如果威胁持续更长的时间，中国有可能会顺应其他国家的旅行禁令，考虑要求其学生不要出国学习，担心他们会把这种病毒从疫情更加严重的国家带回来。

“这将是一次巨大的宣传胜利，”他说。“你不让我们的学生进去？现在我们把他们接回来。”

一些英国大学正在考虑在网上提供学期前的英语课程，并允许中国学生将入学时间推迟到明年1月。近年来，有些人还试图使他们的国际学生群体多样化，尽管分析人士警告说，这不太可能弥补中国学生流失所造成的经济损失。

尽管英国脱欧将给其大学带来压力，但政府表示将延长国际学生的签证，以说服他们留下。

在某些方面，英国大学对病毒的反应，体现了首相办公室的含糊其辞，它一直不愿下达任何强制命令，迟迟没有劝阻大规模的人群聚集。

在一封令剑桥大学学生感到不安的电子邮件中，校方坚称，尽管学生们担心人群拥挤，但商学院仍将在上周在多达40人的房间内举行考试。校方以及下属学院“正在竭尽全力为学生和教职员工做好准备，应对不可预见的情况”。

对身为英国巴斯大学学生会研究生负责人的周佳妮来说，在病毒感染期间留在英国意味着要应付母亲打来的焦虑的电话。

这也意味着要尝试适应其他人较为松懈的观点，例如，在她决定认为病毒使演唱会变得太过危险而不能前往后，她试图将门票卖给一名男子。

“他觉得‘只是媒体抽风罢了’，”周佳妮说。“他鼓励我去，并享受美好时光。”