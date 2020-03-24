沈阳粥店挂横幅庆祝美日疫情被网民痛批

沈阳一家粥店悬挂一条庆祝美国、日本发生疫情的横幅，被网民痛批，有关部门注意到后当天晚上即要求其撤下，涉事店主已遭解雇。

据澎湃新闻报道，网传图片显示，沈阳市和平区太原街一家粥店的店铺门口，摆放了一个充气拱形门，拱形门上挂着“热烈庆祝美国疫情 祝小日本疫帆风顺长长久久”的横幅。这张照片在微博、推特等社交媒体上流传，并被网友痛批“连畜生都不如”、“病毒不可怕，可怕的是精神上的病毒携带者”，更说标语“反智，反人类”。

在推特上，也有中国网民向分享此事的日本网民道歉，指该行为愚蠢，并表示涉事者在微博已受到很多批评。

涉事店铺随后被曝光为杨妈妈粥店沈阳太原街分店。根据杨妈妈（沈阳市）餐饮配送管理有限责任公司昨日（23日）发布的道歉声明，该分店店主为招揽顾客，于22日下午擅自在店门外悬挂该条幅。条幅挂上不到两小时，就有民警到场责令撤下条幅，对涉事店长批评教育，并将其带至公关机关调查。

声明指，公司对该店长的行为予以谴责，并决定立即与涉事店长接触劳动合同。

另据报道，沈阳市和平区太原街街道办事处一工作人员透露，太原街街道办事处、派出所等部门今日都在该粥店现场办公，研究处理办法，目前仍未最终确定如何处理该店铺。