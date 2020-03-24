江启臣15县市研讨会无首长到 朱立伦建议开视讯

国民党中央委员会昨（23日）召集15县市代表开防疫研讨会，由于未有县市长到场，主席江启臣遭外界质疑领导能力。对此，国民党前主席朱立伦指出，防疫期间人到的困难度非常高，建议可视讯会议。

据《大纪元》、联合新闻网报道，江启臣昨日召集蓝营执政15县市代表、党团、智库等共同召开“共渡疫情 国土安居”研讨会，结果没有一个首长亲自出席，被外界怀疑是“叫不动地方”。

朱立伦今天受访时指出，这个时机点要跟地方开会人到的困难度非常高，他建议未来要跟地方讨论事务可采视讯，不一定要有人在现场。

江启臣昨日受访时也称是误会，他说，该会议本是“工作层级”，防疫当头，他已叫县市长专心地方、不用出席。江启臣指出，防疫关键时期，县市长防疫工作沉重，不能叫县市长还来参加工作层级会，应该坐镇第一线督导防疫工作，所以包括原本说亲自出席的台东县长饶庆铃，中央委员会都叫他们不用来。

江启臣强调，他会用行动证明跟所有县市沟通都畅通，也已经启动拜会巡回，亲自与各地方首长见面“双向沟通”，目前已完成新北、高雄市府、议会，接下来持续走访中彰投以及竹苗地区，最后再绕东部拜会，证明国民党中央与地方沟同无距离。

此外，朱立伦透露近期有与江启臣通过电话，给他加油。朱立伦指出，现在更重要的是，在防疫期间如何让防疫工作做得更好，让民众更安心，尤其是海内海外诸多朋友都要予以关心。