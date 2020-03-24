山东15岁少年殴打防疫人员致死

中国山东一名15岁的少年，因不满防疫人员阻止送货车辆进入市场，殴打该防疫人员致死。

据泰安市公安局岱岳分局昨日（23日）通报，昨日早上10时许，该分局接获群众报警称，泰安市岱岳区粥店农贸市场有人被打。经初步调查，在该市场出口处，15岁的宋某某欲引导送货车辆进入该市场，市场承包方工作人员73岁的李某某和33岁的陈某某进行阻拦，双方发生口角并发生肢体冲突。据悉，宋某某是市场业户的儿子。

根据大众网的报道，受害者名叫李灿良，现年73岁，是粥店农贸市场工作人员，当日上午正在市场疫情防控卡点上开展信息登记、体温检测等疫情防控工作。

该市场在醒目位置设有营业时间8时至14时之间“所有车辆不得入内”的立牌通知。当时和李灿良同在防控卡点值班的工作人员王玉翠指出，送货车辆抵达的时间，市场是不让进车的。“一辆车停在出口处要进，后来从市场里出来个男的，非要带车进去。”

王玉翠透露道：“李灿良向他说明情况，然后那个男的满嘴骂骂咧咧的，接着就动手了，打了好多拳”。她也说，李灿良当时倒在路边当时就不能动了，脸色发紫并出现尿失禁的情况。

据报道，李灿良的儿子李华当时也在农贸市场内，接到电话后立即跑到入口的疫情防控卡点，但还是没有来得及阻止悲剧的发生。“他不遵守防控要求强闯卡点，车没有进行消毒，又要从出口进车，老爷子这么大年纪了，倒地后还在持续殴打，情感上完全接受不了，我们要求严惩！”李华说。

据悉，李灿良倒地后被送往医院，经抢救无效死亡。山东第一医科大学第二附属医院急诊室值班医生武新宽透露道：“病人到医院以后，已经是意识不清，心跳呼吸都没有，我们紧急进行了心肺复苏等一系列抢救，但没有任何反应，临床判定为死亡状态，具体原因需要进行法医鉴定。”

目前，宋某某及相关涉事人员已被警方控制，案件正在进一步调查。