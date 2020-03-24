武汉4月8日解封 湖北明起恢复对外交通

湖北省疫情防控指挥部今日（24日）发布通告，武汉市以外地区明起解除离鄂通道管控，武汉市则将在两星期后的4月8日解除离汉离鄂通道管控。

据湖北省疫情防控指挥部通告，从3月25日零时起，武汉市以外地区解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通，离鄂人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。武汉市继续实施严格的管控措施至4月8日零时，届时武汉市将解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通，离汉人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。

外省来鄂来汉人员凭外省健康码或湖北健康码“绿码”，在全省范围内安全有序流动，不需另行提供健康证明、流动证明、流入地申请审批表或接收证明、车辆通行证等。出省人员应提前了解并遵守目的地疫情防控相关规定。

武汉市根据疫情风险等级评估情况，在做好疫情防控的前提下，推动企业分区分级、分类分时、有条件复工复产。从3月25日到4月8日，在做好健康管理、落实防控措施的前提下，对持有湖北健康码“绿码”的外出务工人员，经核酸检测合格后，采取“点对点、一站式”的办法集中精准输送，确保安全有序返岗。

至于省内大专院校、中小学、中职学校、技工院校、幼儿园等，将继续延期开学。具体开学时间根据疫情防控情况，经科学评估后确定。